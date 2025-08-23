Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Коли будуть спільні з США та Європою напрацювання щодо гарантій безпеки: заява Зеленського

Коли будуть спільні з США та Європою напрацювання щодо гарантій безпеки: заява Зеленського

Марія Музиченко
23 серпня, 2025 субота
16:40
оборона та безпека Зеленський

У суботу, 23 серпня, президент Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом гарантії безпеки для України, дипломатичну роботу з партнерами та інвестиції в оборонне виробництво

Зміст

Про це він повідомив у telegram-каналі.

"Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що також обговорив із Діком Схоофом можливості розширення участі Нідерландів у цьому процесі та їхній внесок у гарантування безпеки.

Також він повідомив, що разом з премʼєром обговорив дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні. 

Читайте також: Зеленський: Україна не може відмовитися від НАТО в обмін на гарантії безпеки, бо нас туди не беруть

"Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання", - написав Зеленський.

Він додав, що в ході розмови йшлося про реалізацію спільних ініціатив і залучення інвестицій в українське оборонне виробництво. Наразі триває підготовка важливих домовленостей і зустрічі найближчим часом.

  • 22 серпня генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що для України готуються два рівні безпекових гарантій: один із них передбачає зміцнення ЗСУ, інший - підтримку з боку США та європейських партнерів. Водночас Володимир Зеленський заявив, що Туреччина висловила готовність стати морським гарантом безпеки.
Автор Михайло Самусь
21 серпня, 2025 четвер
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Автор Богдан Бачинський
22 серпня, 2025 п'ятниця
Карта бойових дій за період 15-22 серпня: на фронті розпочався бій резервів, який вирішить долю Добропілля і Покровська
Юлія Свириденко
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
2025, субота
23 серпня
18:06
Партнерський матеріал
Крамниця мережі JYSK
Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
18:04
OPINION
Який фінал обере Україна?
17:51
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
"Де ешелонована система ППО?": військовий експерт Снєгирьов про зальоти російських дронів у країни НАТО
17:36
Протягом 22 серпня РФ скинула на Краматорськ 41 КАБ: які наслідки
17:30
Емоції, коли витягуєш живу людину з-під завалів – надзвичайні: одеський рятувальник Андрій Скрипка про роботу у ДСНС
17:13
Чисельність населення в Україні
Окупація та еміграція під час війни зменшили населення України на 10 мільйонів людей, - ЗМІ
17:07
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
16:37
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
16:08
OPINION
блог Сергій Кузан
В Європі є лише одна армія, яка знає, як воювати – і це українська
16:02
Оновлено
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондарь
15:42
Хмарна погода
Температура повітря спекою не дошкулятиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду на День Незалежності
15:17
На Донеччині загинула 69-річна волонтерка з Великої Британії: її тіло не можуть вивезти із зони бойових дій
15:04
Ексклюзив
Україна українці
Стан українського суспільства зараз – дезорієнтація, - аналітик Бєлєсков
14:35
Майдан Незалежності
На День Незалежності в Києві не працюватиме станція метро "Майдан Незалежності": але лише до обіду
14:03
OPINION
Під гарантіями безпеки можна розуміти все що завгодно
13:49
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський на День Прапора: "Ми свою землю не подаруємо окупанту"
13:13
Ексклюзив
ЗСУ прапор
Опір українців агресії РФ для багатьох політиків Європи є проблемою, - політолог Магда
13:00
Інтерв’ю
Микола Бєлєсков: Росія досі грає на виснаження, а Захід не показує готовності до довгої конфронтації
12:51
Росія атакувала Україну ударними дронами: на Дніпровщині загинув чоловік, є поранені, в Києві впав дрон
12:39
Китай
Китай готовий відправити миротворців в Україну, але є умова, - Welt
12:03
Ексклюзив
телефон
На ТОТ росіяни активно впроваджують власний месенджер, який може неконтрольовано вмикати камеру, - журналістка Вірлич
12:03
Партнерський матеріал
Кожен четвертий українець користується криптовалютою: як навчає Financial Freedom Academy. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
12:00
OPINION
Трамп має бути на зустрічі Зеленського з Путіним
11:40
МЗС Латвії підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди державних свят в Україні
11:31
Інтерв’ю
На фото: залишки російської військової техніки на вулицях Бучі, березень 2022 року
Аркадій Міл-Ман, Семен Гольдін: історія насильства російського солдата — від єврейських погромів до Бучі
11:28
Ексклюзив
У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг
У Бучі з нагоди Дня прапора підняли синьо-жовтий стяг: гімн заспівав Тарас Тополя
10:22
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путін кожного разу просто виставляє Трампа дурнем, - Рибачук
10:10
Кіт Келлог
Келлог прибуде до України з дводенним візитом, - ЗМІ
10:00
OPINION
Чому Зеленський і Путін не зустрінуться найближчим часом
09:35
Ексклюзив
Двостороння зустріч Путіна і Зеленського навряд чи буде драматичною, - Болтон
09:32
Intel
США придбали 10% акцій Intel: деталі угоди
09:15
Без обшуків та в діалозі: чого очікує легальний бізнес від нового директора БЕБ
09:12
сили ППО
Сили ППО знешкодили 36 з 49 БПЛА, якими РФ атакувала Україну вночі 23 серпня
08:28
Оновлено
війна з Росією
Протягом минулої доби на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:16
Огляд
Мобілізована нація, інструкція до успіху й останній потяг на Захід – 5 книг, де переосмислюють досвід
08:04
OPINION
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
07:36
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 5 танків, 23 артсистеми та 840 військових
07:35
Аналітика
Від Пакту Молотова-Ріббентропа до "Пакту Трампа-Путіна": чи повториться поділ Європи, який принесе ще більшу війну
07:00
Інтерв’ю
"На нас йшли цілими натовпами зеки, а слідом заходили вагнерівці": історія бійця прикордонного загону "Шквал" Володимира Бердаля
00:31
Трамп і Путін
"Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США
