Коли будуть спільні з США та Європою напрацювання щодо гарантій безпеки: заява Зеленського
У суботу, 23 серпня, президент Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом гарантії безпеки для України, дипломатичну роботу з партнерами та інвестиції в оборонне виробництво
Про це він повідомив у telegram-каналі.
"Обговорили гарантії безпеки. Зараз команди України, США, європейських партнерів працюють над їхньою архітектурою. Усі напрацювання будуть готові в найближчі дні", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що також обговорив із Діком Схоофом можливості розширення участі Нідерландів у цьому процесі та їхній внесок у гарантування безпеки.
Також він повідомив, що разом з премʼєром обговорив дипломатичну роботу з партнерами та зустрічі у Вашингтоні.
"Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Ми однаково розцінюємо всі сигнали, які звучать із Москви цими днями. Потрібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання", - написав Зеленський.
Він додав, що в ході розмови йшлося про реалізацію спільних ініціатив і залучення інвестицій в українське оборонне виробництво. Наразі триває підготовка важливих домовленостей і зустрічі найближчим часом.
- 22 серпня генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що для України готуються два рівні безпекових гарантій: один із них передбачає зміцнення ЗСУ, інший - підтримку з боку США та європейських партнерів. Водночас Володимир Зеленський заявив, що Туреччина висловила готовність стати морським гарантом безпеки.
