Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters

США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters

Марія Музиченко
16 вересня, 2025 вiвторок
21:40
оборона та безпека Американська зброя для України

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа схвалила перші пакети військової допомоги для України за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами джерел, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки озброєння для України вартістю по $500 мільйонів в межах ініціативи PURL.

Зазначається, що це вперше використано новий механізм, створений США та союзниками, який дозволяє передавати Україні озброєння з американських запасів за фінансуванням країн НАТО. Раніше адміністрація Трампа продавала зброю або постачала допомогу Україні, схвалену колишнім лідером США Джо Байденом.

Читайте також: Як працює "снарядний міст" від Європи до України та що на це впливає

Джерела відмовилися називати точний перелік озброєння, яке було схвалено, однак повідомили, що до нього входять системи ППО. Перші пакети можуть бути відправлені найближчим часом.

  • 30 серпня Держдепартамент США погодив можливість продажу Україні системи ППО Patriot з обладнанням на $179,1 млн, а також послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на близько $150 млн.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Війна з Росією
НАТО
США
зброя для України
