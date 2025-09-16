США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами джерел, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки озброєння для України вартістю по $500 мільйонів в межах ініціативи PURL.

Зазначається, що це вперше використано новий механізм, створений США та союзниками, який дозволяє передавати Україні озброєння з американських запасів за фінансуванням країн НАТО. Раніше адміністрація Трампа продавала зброю або постачала допомогу Україні, схвалену колишнім лідером США Джо Байденом.

Джерела відмовилися називати точний перелік озброєння, яке було схвалено, однак повідомили, що до нього входять системи ППО. Перші пакети можуть бути відправлені найближчим часом.