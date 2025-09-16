США схвалили перші пакети військової допомоги для України в межах ініціативи PURL, - Reuters
Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа схвалила перші пакети військової допомоги для України за кошти країн НАТО в межах ініціативи PURL
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
За словами джерел, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі схвалив дві поставки озброєння для України вартістю по $500 мільйонів в межах ініціативи PURL.
Зазначається, що це вперше використано новий механізм, створений США та союзниками, який дозволяє передавати Україні озброєння з американських запасів за фінансуванням країн НАТО. Раніше адміністрація Трампа продавала зброю або постачала допомогу Україні, схвалену колишнім лідером США Джо Байденом.
Читайте також: Як працює "снарядний міст" від Європи до України та що на це впливає
Джерела відмовилися називати точний перелік озброєння, яке було схвалено, однак повідомили, що до нього входять системи ППО. Перші пакети можуть бути відправлені найближчим часом.
- 30 серпня Держдепартамент США погодив можливість продажу Україні системи ППО Patriot з обладнанням на $179,1 млн, а також послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на близько $150 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе