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Оборонну допомогу для України скеровують понад 40 країн, - Блінкен

16 червня, 2022 четвер
05:27
Світ Ентоні Блінкен

Окрім Сполучених Штатів, пряму підтримку Україні у сфері оборони забезпечують понад 40 держав

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Допомога США у безпеці та понад 40 союзників і партнерів продовжують зміцнювати позиції України, щоб захистити її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, забезпечити перемоги на полі бою та, зрештою,  зміцнити позиції України за столом переговорів", - сказав Блінкен.

За його словами, Путін хотів розділити Сполучені Штати та їх союзників і партнерів.

"Тим не менш, ми сильніші та згуртовані, ніж будь-коли. Кремль думав, що це підірве або навіть повалить український уряд, але президент Зеленський і демократично обраний уряд України міцні. Російські війська програли битву за Київ і продовжують повільний і напружений наступ на Сході та Півдні України. Їх стримують рішучі й доблесні захисники України", - додав він.

  • 15 червня ми повідомляли, що США виділять близько $1 млрд на протикорабельні ракетні системи, снаряди для гаубиць і артилерійські ракети для України.
  • Згодом Пентагон назвав перелік озброєння, яке надасть Україні, згідно з новим пакетом допомоги.

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