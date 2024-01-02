Обстріл України 2 січня коштував Росії $620 млн, - Forbes
Forbes розрахував вартість російської масованої ракетної атаки по Україні 2 січня. Вона коштувала росіянам близько 620 млн доларів
Про це повідомляє Forbes.
За попередніми даними, вночі та зранку 2 січня ворог застосував проти України 99 засобів повітряного нападу: ракети різних типів й ударні БПЛА.
У першій хвилі ворог запустив по Україні 35 ударних БПЛА Shahed-136/131, орієнтовна вартість яких - 50 тисяч доларів за одиницю.
Вранці ворог застосував стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Згодом 16 літаків запустили не менше 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55, які коштують 13 млн, 4 млн та 2 млн доларів відповідно.
Зокрема, було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К - по 15 млн доларів.
Пізніше росіяни атакували з моря трьома крилатими ракетами "Калібр" - по 6,5 млн доларів, а з півночі – 12 ракетами "Іскандер-М" / С-300 / С-400 - по 3 млн доларів.
З літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101 / Х-555 / Х-55 і три з трьох крилатих ракет "Калібр".
У Forbes зазначили, що, з огляду на те що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, їхня вартість оцінюється в приблизно 620 млн доларів.
Для розрахунку вартості цих ракет використовували такі оцінки: вартість ракети Х-101 – 13 млн доларів, "Калібр" – 6,5 млн доларів, "Іскандер" – 3 млн доларів, "Онікс" – 1,25 млн доларів, Х-22 – 1 млн доларів, "Точка-У" – 0,3 млн доларів, Х-55 – 2 млн доларів, Х-555 – 4 млн доларів, Х-47 "Кинджал" – 15 млн доларів, Shahed-136 – 50 тисяч доларів.
- Уранці 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновано будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та 3 крилаті ракети типу "Калібр".
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