Противник вишиванок та шанувальник Басти: Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Баранського
Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Славу Баранського після його скандальних висловлювань у соцмережах
Про це йдеться у заяві Fozzy Group.
“Декілька днів тому маркетинг-директор одного зі старт-апів групи Слава Баранський на своїй персональній сторінці в соціальній мережі зробив публікації, зміст та форму яких ми не поділяємо, і які викликали обурення спільноти”, - заявили у компанії.
Як пояснили у компанії, керівники Fozzy зустрілися з Баранським. За підсумками зустрічі Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group.
- Нагадаємо, що Баранський потрапив у гучний скандал після того, як публічно розкритикував традицію одягати вишиванки, вихваляв російського репера Басту та згадував при цьому “сільську тупість”.
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