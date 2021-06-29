Противник вишиванок та шанувальник Басти: Fozzy Group звільнила маркетинг-директора Баранського

Про це йдеться у заяві Fozzy Group.

“Декілька днів тому маркетинг-директор одного зі старт-апів групи Слава Баранський на своїй персональній сторінці в соціальній мережі зробив публікації, зміст та форму яких ми не поділяємо, і які викликали обурення спільноти”, - заявили у компанії.

Як пояснили у компанії, керівники Fozzy зустрілися з Баранським. За підсумками зустрічі Баранський припинив роботу в групі компаній Fozzy Group.

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