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Обурення місцевих еліт Росії має вибухнути найближчим часом, внутрішні процеси доб'ють цього монстра, - Ягун

25 квітня, 2022 понедiлок
14:39
Новини Віктор Ягун

Віктор Ягун, військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ вважає, що шлях централізації влади у РФ є хибним, місцеві еліти етнічних республік накопичують обурення та найближчим часом мають проявити своє величезне незадоволення

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

Генерал-майор зауважив, що Україна і Росія останні десять років розвивалися у протилежні сторони, в той час, як Росія все більше намагалася централізувати владу, Україна пішла шляхом децентралізації з чітко розподіленими повноваженнями між місцевою владою та центральною.

"В Росії ця централізація привела до того, що дуже велике незадоволення саме серед місцевих еліт, вони не мають можливості вибитися на якійсь рівень, навіть, зі свого регіону, це обурення накопичується і має найближчий час вибухнути. Ми бачили, що відбувалося у Хабаровську, ми розуміємо, що твориться в етнічних республіках, до того ж є багато глибинних процесів, які нам не видимі; це і Башкортостан, і Татарстан, і Удмуртія, і Хакасія - дуже багато моментів саме в тих національних республіках, у яких незадоволені саме місцеві люди" – зазначив Віктор Ягун.

Ексзаступник Голови СБУ розповів, що саме перед війною, Україна дуже чітко підіймала питання на рівні деяких представництв ООН і інших міжнародних організацій, що Росія, звинувачуючи України у притисненні прав національних меншин, насправді сама зовсім не дотримувалася всіх цих правил.

"Я сподіваюся, що це продовжиться і після війни, поставимо Росію на місце. Якщо вона не розвалиться своїм шляхом від зовнішніх процесів, то я думаю, що внутрішні процеси доб'ють цього монстра. І в тому вигляді, у якому є Росія, ми більше її не побачимо" – підсумував військовий і громадський діяч.

  • Нагадаємо, 21 квітня газета Wall Street Journal написала, що Росія не виконує своїх зобов'язань перед кредиторами і наближається до дефолту

війна з Росією
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