Обурення місцевих еліт Росії має вибухнути найближчим часом, внутрішні процеси доб'ють цього монстра, - Ягун

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



Генерал-майор зауважив, що Україна і Росія останні десять років розвивалися у протилежні сторони, в той час, як Росія все більше намагалася централізувати владу, Україна пішла шляхом децентралізації з чітко розподіленими повноваженнями між місцевою владою та центральною.



"В Росії ця централізація привела до того, що дуже велике незадоволення саме серед місцевих еліт, вони не мають можливості вибитися на якійсь рівень, навіть, зі свого регіону, це обурення накопичується і має найближчий час вибухнути. Ми бачили, що відбувалося у Хабаровську, ми розуміємо, що твориться в етнічних республіках, до того ж є багато глибинних процесів, які нам не видимі; це і Башкортостан, і Татарстан, і Удмуртія, і Хакасія - дуже багато моментів саме в тих національних республіках, у яких незадоволені саме місцеві люди" – зазначив Віктор Ягун.



Ексзаступник Голови СБУ розповів, що саме перед війною, Україна дуже чітко підіймала питання на рівні деяких представництв ООН і інших міжнародних організацій, що Росія, звинувачуючи України у притисненні прав національних меншин, насправді сама зовсім не дотримувалася всіх цих правил.



"Я сподіваюся, що це продовжиться і після війни, поставимо Росію на місце. Якщо вона не розвалиться своїм шляхом від зовнішніх процесів, то я думаю, що внутрішні процеси доб'ють цього монстра. І в тому вигляді, у якому є Росія, ми більше її не побачимо" – підсумував військовий і громадський діяч.

Нагадаємо, 21 квітня газета Wall Street Journal написала, що Росія не виконує своїх зобов'язань перед кредиторами і наближається до дефолту