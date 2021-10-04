Обвалення соцмереж: статки Цукерберга зменшилися на $7 млрд за кілька годин, - Bloomberg
Засновник Facebook Марк Цукерберг втратив близько $7 млрд упродовж кількох годин унаслідок падіння вартості акцій, викликаного глобальним збоєм у роботі соцмереж 4 жовтня
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, акції Facebook здешевшали приблизно на 5% після попереднього здешевшання на майже 15% з середини вересня.
Падіння вартості акцій зменшило статки Цукерберга до $120,9 млрд: у рейтингу мільярдерів Bloomberg він опустився нижче Білла Гейтса - на 5-те місце. За даними видання, з 13 вересня він втратив загалом $19 млрд.
Зниження цін на акції в понеділок призвело до зниження вартості Цукерберга до 120,9 млрд доларів, опустивши його нижче Білла Гейтса до 5 -го місця в Індексі мільярдерів Bloomberg. Згідно з індексом, він втратив близько 19 мільярдів доларів багатства з 13 вересня, коли він коштував майже 140 мільярдів доларів.
Раніше, 13 вересня, Wall Street Journal розпочала публікацію низки історій, заснованих на даних із внутрішніх документів компанії, з яких витікало, що Facebook обізнана про широкий спектр проблем, пов'язаних із її продуктами. Зокрема йшлося про шкоду Instagram психічному здоров'ю дівчат-підлітків та фейки, пов'язані зі штурмом Капітолія 6 січня прихильниками Дональда Трампа і теорій змов.
Ці публікації привернули увагу урядовців. У компанії заявили, що пов'язані з її продуктами проблеми є складними і спричинені не лише технологіями.
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