Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Підняття градуса є логічним на Донецькому плацдармі. Керівництво РФ віддало наказ про захоплення всього Донецького плацдарму до 15 вересня, малоймовірно, що це станеться. Одна з причин цієї війни - це визнання так званих республік Л/ДНР. Для них принциповим є вихід на адміністративні лінії Донецької області.Через півтора місяця вести повноцінні бойові дії буде практично неможливо - йдуть дощі. Вони це добре усвідомлюють", - зауважив Черник.

За словами експерта, ЗСУ накинули стратегічну петлю на Херсонщині.

"Велику стратегічну ініціативу ми перехопили, але до перелому ще доволі далеко. У росіян почався снарядний "голод". На момент початку агресії вони мали 15 млн снарядів, зараз майже половину вони вистріляли, однак друга половина ще є. Військово-промисловий комплекс Росії колапсує, однак запас міцності у них ще є. Тому наступні місяці ми точно не видихаємо", - підкреслив Черник.

Станом на ранок 3 серпня російські окупанти на Донеччині не вели активних наступальних дій на більшості з напрямків

Генштаб ЗСУ повідомив, що серед планів російського агресора - повне захоплення Донецької області та утримання окупованих територій на Півдні, Луганщині та Харківщині

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