Очікуємо "підняття градуса" на Донецькому плацдармі, - військовий експерт Черник
Військовий експерт Петро Черник вважає, що гаряче буде по всій лінії розмежування, а це близько 1300 км
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Підняття градуса є логічним на Донецькому плацдармі. Керівництво РФ віддало наказ про захоплення всього Донецького плацдарму до 15 вересня, малоймовірно, що це станеться. Одна з причин цієї війни - це визнання так званих республік Л/ДНР. Для них принциповим є вихід на адміністративні лінії Донецької області.Через півтора місяця вести повноцінні бойові дії буде практично неможливо - йдуть дощі. Вони це добре усвідомлюють", - зауважив Черник.
За словами експерта, ЗСУ накинули стратегічну петлю на Херсонщині.
"Велику стратегічну ініціативу ми перехопили, але до перелому ще доволі далеко. У росіян почався снарядний "голод". На момент початку агресії вони мали 15 млн снарядів, зараз майже половину вони вистріляли, однак друга половина ще є. Військово-промисловий комплекс Росії колапсує, однак запас міцності у них ще є. Тому наступні місяці ми точно не видихаємо", - підкреслив Черник.
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