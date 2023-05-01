"Очікуємо протягом трьох тижнів отримати результати експертиз": керівниця проєкту BRAVE1 Кушнерська про розробки для Міноборони
Керівниця defense tech кластеру BRAVE1, заснованого Міністерством цифрової трансформації, Наталія Кушнерська висловила сподівання щодо отримання результатів експертиз протягом трьох тижнів
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Наша основна задача - допомагати всім розробникам у сфері технологій для сил безпеки та оборони, з'являтися якомога швидше і в більшій кількості на лінії фронту. По факту в нас є сьогодні Мінцифри, Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ, РНБО, Мінекономіки, Мінстратегпром", - заявила вона.
Також Кушнерська додала, що у кожного із міністерств є своя функція.
" Мінцифри виконує задачу об'єднання платформи комунікацій, Генеральний штаб ЗСУ оцінює проєкти, з технічної експертизи визначає потреби Збройних сил на сьогодні, Міноборони те, що потрібно Збройним Силам потім приймає в експлуатацію, а потім передає на фронт, робить державні оборонні замовлення, Мінстратегпром допомагає з масштабуванням цих проєктів, Мінекономіки із залученням інвестицій та реєстрацією прав власності цієї розробки, і нарешті, РНБО займається стратегічним баченням і плануванням того, як наша безпека й оборона буде виглядати й розвиватися найближчими роками", - додала вона.
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Також керівниця проєкту BRAVE1 зазначила, що система побудована таким чином, що сьогодні є Генштаб і Збройні сили України, які є основними і які визначають їхні потреби й проводять технічну експертизу.
"Ми очікуємо, що протягом трьох тижнів місяця ми отримаємо вже перші результати експертиз і ми сподіваємося, що перші розробки підуть на фаст-трек до Міноборони, на їхнє тестування, на прийняття до експлуатації та на використання на полі бою", - зазначила вона.
- Нагадаємо, у системі Prozorro з 23 квітня відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі.
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