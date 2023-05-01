Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Наша основна задача - допомагати всім розробникам у сфері технологій для сил безпеки та оборони, з'являтися якомога швидше і в більшій кількості на лінії фронту. По факту в нас є сьогодні Мінцифри, Міноборони, Генеральний штаб ЗСУ, РНБО, Мінекономіки, Мінстратегпром", - заявила вона.

Також Кушнерська додала, що у кожного із міністерств є своя функція.

" Мінцифри виконує задачу об'єднання платформи комунікацій, Генеральний штаб ЗСУ оцінює проєкти, з технічної експертизи визначає потреби Збройних сил на сьогодні, Міноборони те, що потрібно Збройним Силам потім приймає в експлуатацію, а потім передає на фронт, робить державні оборонні замовлення, Мінстратегпром допомагає з масштабуванням цих проєктів, Мінекономіки із залученням інвестицій та реєстрацією прав власності цієї розробки, і нарешті, РНБО займається стратегічним баченням і плануванням того, як наша безпека й оборона буде виглядати й розвиватися найближчими роками", - додала вона.

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Також керівниця проєкту BRAVE1 зазначила, що система побудована таким чином, що сьогодні є Генштаб і Збройні сили України, які є основними і які визначають їхні потреби й проводять технічну експертизу.

"Ми очікуємо, що протягом трьох тижнів місяця ми отримаємо вже перші результати експертиз і ми сподіваємося, що перші розробки підуть на фаст-трек до Міноборони, на їхнє тестування, на прийняття до експлуатації та на використання на полі бою", - зазначила вона.