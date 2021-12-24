Очікуваний чистий прибуток Укргідроенерго за 2021 рік перевищить 11 мільярдів гривень: прогноз компанії

У 2021 компанія “Укргідроенерго” збільшила прибуток у 2,2 рази, порівняно з попереднім. Про це в програмі Energo LIVE на телеканалі “Еспресо” повідомив заступник генерального директора з комерційної діяльності Богдан Сухецький. До бюджету всіх рівнів вже сплачено майже 6,5 мільярдів гривень. Мільярди також витрачено на підтримку тарифу для населення у рамках покладання спеціальних обов’язків.

“Це також колосальне для нас навантаження. Але ми, як соціально орієнтована і державна компанія, працюємо над цим. Більше трьох мільярдів вже витратили на підтримку тарифу. Той прибуток, який ми вже не отримали, ще на початку року здавався фантастичним. Але є і затрати - добудова Дністровська ГАЕС, реконструкція агрегатів тощо. У нас багато планів на наступний рік, які, я сподіваюсь, ми виконаємо”, - запевнив Богдан Сухецький.

Днями компанія запустила у промислову експлуатацію 4-ий гідроагрегат Дністровської ГАЕС. Зараз триває робота над будівництвом третьої черги станції у складі 5-6-7 гідроагрегатів.

“Ми розвиваємо “зелену” генерацію. Її стає дуже багато. А ми якраз той балансер, який може забрати електроенергію, коли стає сонячно чи посилюється вітер. Ми не просто потрібні, ми необхідні системі. До того ж Україна готується до інтеграції до об’єднаної європейської енергосистеми ENTSO-E. І я переконаний — наші потужності будуть дуже затребувані, в тому числі і у Європі”, - впевнений Богдан Сухецький.

У жовтні-листопаді 2021 року в Україні сформувався значний дефіцит вугілля на складах ТЕС. Для уникнення віялових відключень було прийнято рішення про збільшення гідрогенерації. Укргідроенерго успішно покрило дефіцит в енергосистемі - додатково було вироблено понад 600 млн кВт•год, що дозволило зекономити близько 300 тисяч тонн вугілля.



