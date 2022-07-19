Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України.

"Збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, вирішення гуманітарних потреб – це все завдання триваючого візиту першої леді України до Сполучених Штатів. Сьогодні, у другий день візиту, зустріч у Білому Домі з першою леді Джилл Байден – Президент Байден, віце-Президент Камала Гарріс та її чоловік прийшли привітати першу леді України. Я вдячний президентському подружжю Сполучених Штатів, усім представникам американської Адміністрації та кожній американській родині за теплоту по відношенню до нашої країни і наших людей.

І я очікую від цього візиту першої леді вагомих результатів для України у співпраці з Америкою. Саме зараз це важливо. Вже відбулись зустрічі і з державним секретарем Ентоні Блінкеном, з Самантою Пауер та іншими впливовими жінками-політиками, що представляють урядові та парламентські структури Америки. Завтра Олена виступатиме в Конгресі – від імені усіх українських матерів, усіх українських жінок, і це буде важливе звернення. І я дуже вірю, що його дійсно почують ті, від кого залежить ухвалення рішень в США", - йдеться у зверненні.

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