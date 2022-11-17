Очільник Мінцифри повідомив про проблеми зі зв'язком у 9 областях і пообіцяв, що "це тимчасово"
У 9 областях України більшою чи меншою мірою спостерігаються перебої зі зв'язком
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.
За словами чиновника, так сталося через російські ракетні обстріли.
"Загалом зараз у 9 областях усе ще труднощі зі зв'язком. На Одещині працює 38% мереж, на Миколаївщині — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, на Чернігівщині — 77%, на Київщині — 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині — 81%, на Вінниччині — 82%", - написав Федоров.
"Проте це тимчасово. Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, аби максимально оперативно відновити зв‘язок", - додав він.
- У ДТЕК заявили, що через російські обстріли відключення електроенергії можуть тривати по кілька днів.
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