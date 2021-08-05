Очільник поліції Києва Крищенко подав у відставку, - ЗМІ
У четвер, 5 серпня, низка українських ЗМІ повідомили про те, що начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко подав заяву про звільнення
Зокрема про це повідомили видання Цензор.НЕТ і РБК-Україна.
"Він написав рапорт на звільнення", - розповіло джерело РБК-Україна у правоохоронних органах.
Водночас УНІАН повідомляє, що у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Києві заявили, що не мають інформації з цього приводу.
"Наразі ми такою інформацією не володіємо", - заявили у столичній поліції.
При цьому джерело УНІАН у МВС повідомило, що відставка Крищенка обговорювалася.
"Такі розмови були", - сказав співрозмовник видання.
Крищенко працював заступником голови Нацполіції - начальником Головного управління Національної поліції в Києві з 15 грудня 2015 року.
- Нагадаємо, раніше уряд звільнив Антона Геращенка з посади заступника очільника МВС.
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