Очільники МВС Євросоюзу зберуться на термінову нараду через нелегалів, які потрапляють до ЄС з Білорусі

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте звернулася до Словенії, яка головує в Раді ЄС, з проханням скликати позачергову зустріч міністрів внутрішніх справ", - йдеться у повідомленн.



Нарада пройде в режимі онлайн.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Влітку 2021 року Литва оголосила про міграційну кризу. На кордоні з Білоруссю наразі діє режим надзвичайної ситуації. З боку білоруського кордону в республіку нелегально перейшли вже 4 тис. людей. Найбільше - з Іраку.