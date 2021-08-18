Очільники МВС Євросоюзу зберуться на термінову нараду через нелегалів, які потрапляють до ЄС з Білорусі
Позачергова зустріч міністрів внутрішніх справ країн Євросоюзу пройде 18 серпня в рамках механізму реагування на ситуацію в Литві, до якої білоруський режим направляє нелегальних мігрантів
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте звернулася до Словенії, яка головує в Раді ЄС, з проханням скликати позачергову зустріч міністрів внутрішніх справ", - йдеться у повідомленн.
Нарада пройде в режимі онлайн.
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