Одесита підозрюють у передачі ворогу даних про розташування ЗСУ

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Із червня по липень цього року чоловік у одному з інтернет-месенджерів передавав інформацію представникам РФ. Він позначав координати переміщення, руху та розташування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України в Одесі та області. Він також ділився фото місць розташування сил та засобів ЗСУ", – пояснюють у Офісі.

Наразі чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Служба безпеки України викрила у Чернівецькій області уродженця Одещини, який в соцмережі поширював проросійську пропаганду та виправдовував напад РФ на Україну.

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