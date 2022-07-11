Одесита підозрюють у передачі ворогу даних про розташування ЗСУ
На Одещині СБУ підозрює місцевого мешканця у передачі ворогу даних про розташування ЗСУ
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Із червня по липень цього року чоловік у одному з інтернет-месенджерів передавав інформацію представникам РФ. Він позначав координати переміщення, руху та розташування військовослужбовців та військової техніки Збройних Сил України в Одесі та області. Він також ділився фото місць розташування сил та засобів ЗСУ", – пояснюють у Офісі.
Наразі чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Служба безпеки України викрила у Чернівецькій області уродженця Одещини, який в соцмережі поширював проросійську пропаганду та виправдовував напад РФ на Україну.
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