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Одеситів навчають поводженню зі зброєю, вибухівкою та першій медичній допомозі

5 лютого, 2022 субота
16:17
Новини

У суботу, 5 лютого 2022 року, жителів Одеси вчать як поводитися в разі російського наступу

Заняття проходять на території Меморіалу 412-ї батареї, розповідає одеський ресур Українська служба інформації.

"Інструктори з бойовим досвідом показують людям, як поводитися зі зброєю, вибухонебезпечною технікою та як надавати першу медичну допомогу", - зазначається у повідомленні.

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Окрім того, одеситів навчають польової тактики, медицини та діям при непередбачених обставинах.


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