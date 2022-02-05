Одеситів навчають поводженню зі зброєю, вибухівкою та першій медичній допомозі
У суботу, 5 лютого 2022 року, жителів Одеси вчать як поводитися в разі російського наступу
Заняття проходять на території Меморіалу 412-ї батареї, розповідає одеський ресур Українська служба інформації.
"Інструктори з бойовим досвідом показують людям, як поводитися зі зброєю, вибухонебезпечною технікою та як надавати першу медичну допомогу", - зазначається у повідомленні.
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Окрім того, одеситів навчають польової тактики, медицини та діям при непередбачених обставинах.
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