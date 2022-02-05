Одеситів навчають поводженню зі зброєю, вибухівкою та першій медичній допомозі

Заняття проходять на території Меморіалу 412-ї батареї, розповідає одеський ресур Українська служба інформації.



"Інструктори з бойовим досвідом показують людям, як поводитися зі зброєю, вибухонебезпечною технікою та як надавати першу медичну допомогу", - зазначається у повідомленні.



Читайте і дивіться: "Харків - це Україна!" Тисячі харків'ян вийшли на Марш єдності



Окрім того, одеситів навчають польової тактики, медицини та діям при непередбачених обставинах.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb