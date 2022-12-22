Про це розповів Володимир Зеленський під час виступу у конгресі США

" Росія знайшла спільника в геноцидній політиці, це Іран. Іранські убивчі дрони, які йдуть Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу... І це питання часу – коли вони ударять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відбув з візитом у Вашингтон 21 грудня. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України".

Надвечір 21 грудня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. У пакет допомоги включено систему ЗРК Patriot.

Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом та виступив на спільній пресконференції.

Також він виступив перед конгресом США, якому подарував прапор від захисників Бахмута.

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