Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

"Дмитро Донський" очікує на утилізацію на воєнно-морській базі в населеному пункті Сєверодвинськ разом з двома іншими підводними човнами цього проєкту.

Очільник загальноросійського руху підтримки флоту Володимир Мальцев заявив, що наразі будується новий "Дмитро Донський", проєкту "Борей-А".

"Дмитро Донський" - найбільший за водотоннажністю підводний човен у світі, вона складає 48 тисяч тонн.