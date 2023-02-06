Один з найбільших атомних підводних човнів РФ "Дмитро Донський" відправили на утилізацію
Атомний підводний ракетний крейсер "Дмитро Донський" вивели з бойового складу флоту Росії, він очікує на утилізацію разом з двома іншими човнами такого ж проєкту
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
"Дмитро Донський" очікує на утилізацію на воєнно-морській базі в населеному пункті Сєверодвинськ разом з двома іншими підводними човнами цього проєкту.
Очільник загальноросійського руху підтримки флоту Володимир Мальцев заявив, що наразі будується новий "Дмитро Донський", проєкту "Борей-А".
"Дмитро Донський" - найбільший за водотоннажністю підводний човен у світі, вона складає 48 тисяч тонн.
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