Одна із бригад ЗСУ на Півдні використовує тактику спецпідрозділу британської армії, - головний редактор Defense Express Катков
28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу ЗСУ використовує тактику головного підрозділу Сил спеціальних операцій Великої Британії - діють легкими рейдовими групами в тилах
Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
"Вкрай цікаве відео опублікувало командування Сухопутніх військ відносно дій 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, яка діє саме на Херсонському напрямку. Цікаво те, що наші бійці використовують тактику британської SAS", - зазначив він.
Довідка: Спеціальна повітряна служба (SAS) - головний підрозділ Сил спеціальних операцій Великої Британії.
"Вона полягає у створенні легких рейдових груп. Вони просто їздять на багі з важким озброєнням - кулеметом чи протитанковим ракетним комплексом. Ці невеликі мобільні групи діють рейдами по тилах
противника, вносячи ще більше хаосу. Знищують артилерію, командні пункти, станції зв'язку. Все це не додає російському угрупованню додаткової міцності", - підсумував Катков.
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