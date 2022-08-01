Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Інформація щодо обстрілів міста та області ще уточнюється. З того, що вже відомо, можу констатувати, що вночі ворог обстріляв приватний сектор міста. Пошкоджені будівлі, люди залишились без даху над головою. Наразі інформація про жертви встановлюється. Поки що ми на тих локаціях, де встигли побувати, на щастя, жертв не бачили", - розповів Плетенчук.

Пресофіцер ЗСУ також додав, що російська ракета влучила в лікарню швидкої допомоги в Миколаєві.

"Ще одне, що можна виділити на сьогоднішній ранок, одна із російських ракет влучила в лікарню. Це лікарня швидкої допомоги. Вщент зруйновано новий травмпункт. Саме в цей травмпункт привозили людей з усього міста", - повідомив він.

Вночі, 31 липня, після 01:00 та вранці, близько 05:00, Миколаїв зазнав масованих обстрілів. За ранковим повідомленням голови Миколаївської ОВА, попередньо, загинула одна людина. За словами міського голови Миколаєва це "напевно був найсильніший удар" по місту за весь час. 31 липня внаслідок обстрілу Миколаєва загинули Герой України, власник однієї з найбільших компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

В ніч на 1 серпня армія РФ атакувала Миколаїв. У кількох районах міста пролунали вибухи.

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