Одного із учасників штурму Капітолія у Вашингтоні ув'язнили на п'ять років
Мешканець Флориди, який 6 січня напав на поліцію під час штурму Капітолія США з вогнегасником, був засуджений до понад п’яти років за ґратами
Про це повідомляє CNN.
Роберт Скотт Палмер став першим засудженим за напад на офіцера поліції з використанням "небезпечної зброї".
Він має відсидіти 5 років та 3 місяці. Вирок може стати прецедентом для понад 140 осіб, які мають подібні звинувачення.
Палмер був першим, кого вдалося ідентифікувати слідству серед учасників штурму.
Згідно з вироком, Палмер розпилив вміст вогнегасника на кордон поліції та двічі кидав вже порожню каністру у офіцера.
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- У липні учасника штурму Капітолію США, жителя Флориди Пола Ходжкінса засудили до восьми місяців тюрми.
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