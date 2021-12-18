Одного із учасників штурму Капітолія у Вашингтоні ув'язнили на п'ять років

Про це повідомляє CNN.

Роберт Скотт Палмер став першим засудженим за напад на офіцера поліції з використанням "небезпечної зброї".



Він має відсидіти 5 років та 3 місяці. Вирок може стати прецедентом для понад 140 осіб, які мають подібні звинувачення.

Палмер був першим, кого вдалося ідентифікувати слідству серед учасників штурму.

Згідно з вироком, Палмер розпилив вміст вогнегасника на кордон поліції та двічі кидав вже порожню каністру у офіцера.

6 січня 2021 року прихильники тодішнього президента США Дональда Трампа увірвалися до будівлі Капітолія під час остаточного визначення результатів президентських виборів.

В результаті протестів у Вашингтоні загинули чотири людини, понад півсотні арештовані.

49-річній Анні Морган-Ллойд зі штату Індіана суд дав три роки умовно та заборонив володіти зброєю за участь у штурмі Капітолія у натовпі трампістів після оголошення про перемогу Джо Байдена на виборах.

У липні учасника штурму Капітолію США, жителя Флориди Пола Ходжкінса засудили до восьми місяців тюрми.

Четверо працівників поліції, які охороняли Капітолій, скоїли самогубство.