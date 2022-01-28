Офіс генпрокурора підтвердив, що не веде спецперевірку, яка нібито блокує призначення керівника САП

Про це повідомив ОГПУ на запит УП.



Видання просило повідомити, чи надходили від комісії офіційні звернення з проханням провести перевірку, а також надати їхні копії та копії відповідей.



ОГПУ згадав лише звернення від 23 березня 2021 року - тоді Офіс генпрокурора провів перевірку щодо кандидатів, у тому числі, теперішніх фіналістів Олександра Клименка та Андрія Синюка.



Офіс генпрокурора не повідомив про будь-які звернення, які конкурсна комісія надсилала би у грудні 2021 року.







Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП. У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.

Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів заявив, що оскаржить результат відбору. 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.

П'ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа з проханням про допомогу генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.

12 січня стало відомо, що з 23 грудня комісія чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців.



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