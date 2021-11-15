Lamborghini та Rolls Royce: Офіс генпрокурора вперше передав іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.



Німецьким правоохоронцям передали два автомобілі вартістю понад 1 млн євро - Lamborghini та Rolls Royce.



"Наразі відбулася перша з часу приєднання України до багатосторонніх конвенцій у кримінально-правовій сфері, передача доказів у вигляді рухомого майна - автомобілів еліт-класу. Раніше іноземним країнам передавались вилучені з обігу речі, культурні цінності та інші докази", - зазначила генпрокурорка Ірина Венедіктова.



Федеральні органи Німеччини встановили, що Lamborghini Aventador SJV вартістю €621 тис. та Rolls Royce Phantom за €451 тис. шахраї придбали за рахунок коштів, які отримали внаслідок протиправних дій.



На запит німецьких колег українські правоохоронці знайшли автомобілі та заарештували їх у межах міжнародного співробітництва.



Офіс генпрокурора повідомив, що шахрайську схему організували громадяни України. Злочини, пов’язані з інвестиціями у фінансові продукти, яких насправді не існувало, фактично вчинили в Німеччині, Болгарії, Сербії та в інших європейських країнах.



На території України та іноземних держав викрили та затримали більшість учасників злочинної організації.







Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb