Офіс президента: за час війни Зеленський провів 294 сеанси відеозв'язку та понад 230 телефонних розмов з лідерами світу
За час повномасштабної війни президент Володимир Зеленський провів 294 сеанси відеозв'язку та понад 230 телефонних розмов з лідерами та керівниками урядів іноземних держав, а також 26 разів виступив перед парламентами інших країн
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.
"За час повномасштабної війни Президент Володимир Зеленський провів 294 сеанси відеозв'язку та понад 230 телефонних розмов з лідерами та керівниками урядів іноземних держав, а також 26 разів виступив перед парламентами інших країн та міжнародними організаціями. Крім того, відбулося дев'ять візитів лідерів іноземних держав до України. Кожна з цих зустрічей і розмов мала позитивні результати для посилення обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.
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