Офіс президента: за час війни Зеленський провів 294 сеанси відеозв'язку та понад 230 телефонних розмов з лідерами світу

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.

"За час повномасштабної війни Президент Володимир Зеленський провів 294 сеанси відеозв'язку та понад 230 телефонних розмов з лідерами та керівниками урядів іноземних держав, а також 26 разів виступив перед парламентами інших країн та міжнародними організаціями. Крім того, відбулося дев'ять візитів лідерів іноземних держав до України. Кожна з цих зустрічей і розмов мала позитивні результати для посилення обороноздатності України", - йдеться у повідомленні.

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