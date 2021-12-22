Офіційні заяви щодо зовнішньої політики України можуть робити лише президент, прем'єр та очільник МЗС: Зеленський видав указ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на текст указу.



"Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - йдеться у документі.



Зеленський своїм указом також зобов'язав державні органи погоджувати з Міністерством закордонних справ:

підготовку закордонних візитів;

офіційні заяви та коментарі щодо зовнішньої політики;

ініціативи щодо набуття Україною членства в НАТО, ЄС та інших організаціях та об'єднаннях;

підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів;

пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій;

проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід;

участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях.

Крім того, відтепер у складі української делегації на міжнародних переговорах, зустрічах чи конференціях повинні обов'язково бути:

прем'єр-міністр - перший заступник або заступник глави МЗС;

перший віце-прем'єр, віце-прем'єр - керівник відповідного підрозділу МЗС;

міністр - представник МЗС, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений главою МЗС.

Якщо переговори проводять за межами України, тоді до делегації також включається керівник українського дипломатичного представництва.



Як вказується в документі, посадові особи України мають інформувати президента та Міністерство закордонних справ про зміст закордонних службових контактів протягом десяти днів після таких контактів. У випадку одержання особливо важливої інформації ­- невідкладно.



Крім цього, указ регулює порядок проведення міжнародних перемовин посадовими особами, повідомлення про зміст та наслідки цих перемовин та перелік посадових осіб, які повинні бути присутніми у складі офіційних делегацій.



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