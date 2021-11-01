Оголошено довгий список номінантів на здобуття Премії імені Юрія Шевельова 2021 року

До довгого списку ввійшли такі видання:

1. Агеєва Віра, “За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини” (Віхола)

2. Асєєв Станіслав, “Світлий Шлях”: історія одного концтабору” (Видавництво Старого Лева)

3. Бондар Андрій, “Ласощі для Медора” (Видавництво Старого Лева)

4. Вольвач Павло, “20+1, або Земля мертвих” (Видавництво Старого Лева)

5. Гомза Іван, “Республіка занепаду: Ідеологія французького інтеґрального націоналізму за Третьої республіки” (Критика)

6. Діброва Володимир, “Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача” (Білка)

7. Назаренко Михайло, “Крім “Кобзаря”, у 2 томах (Laurus)

8. Олійник Юрій, “Живі й мертві” (Темпора)

9. Рябчук Микола, “Лексикон націоналіста та інші есеї” (Видавництво Старого Лева)

10. Улюра Ганна, “Бог на 60 відсотків” (Фабула)

Короткий список номінантів на здобуття Премії буде опубліковано не пізніше 10 грудня. Оголошення лауреата традиційно відбудеться в день народження Юрія Шевельова – 17 грудня. Тоді ж у рамках Премії вручатимуться дві спеціальні відзнаки – Відзнака Капітули за внесок у розвиток та популяризацію есеїстики та Відзнака UA: Радіо Культура.

Засновники Премії імені Юрія Шевельова: Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, Видавництво “Дух і Літера”, Центр юдаїки, Український науковий інститут Гарвардського університету.