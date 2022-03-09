Оголошено лауреатів Нацпремії імені Тараса Шевченка 2022 року: серед них Катерина Горностай і Наталка Ворожбит
Сьогодні, 9 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка традиційно оголосив переможців.
Відповідний указ вийшов на сайті президента України.
У номінації Кіномистецтво перемогла режисерка Катерина Горностай з фільмом Стоп-Земля.
У номінації Літературознавство і мистецтвознавство переміг Григорій Грабович з циклом статей Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм.У номінації Література за роман Доця премію отримала Тамара Горіха Зерня.
У номінації Візуальне мистецтво премію отримав митець Микита Кадан з персональною виставкою Камінь б'є камінь та Тіберій Сільваші за інсталяцію Крила.
У номінації Журналістика, публіцистика переміг Микола Рябчук за книгу Лексикон націоналіста та інші есеї.
У номінації Театральне мистецтво премію отримала Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу Погані дороги Київського академічного театру драмі і комедії на лівому березі Дніпра.
Зазначимо, що Шевченківська премія – найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до Дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.
- Нагадаємо, у Лондоні на 42-й церемонії нагородження Brit Awards-2022 оголосили лауреатів музичної премії. Британська співачка Адель здобула перемогу в трьох головних номінаціях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе