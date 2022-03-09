Оголошено лауреатів Нацпремії імені Тараса Шевченка 2022 року: серед них Катерина Горностай і Наталка Ворожбит

Відповідний указ вийшов на сайті президента України.



У номінації Кіномистецтво перемогла режисерка Катерина Горностай з фільмом Стоп-Земля.



У номінації Літературознавство і мистецтвознавство переміг Григорій Грабович з циклом статей Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм.У номінації Література за роман Доця премію отримала Тамара Горіха Зерня.



У номінації Візуальне мистецтво премію отримав митець Микита Кадан з персональною виставкою Камінь б'є камінь та Тіберій Сільваші за інсталяцію Крила.



У номінації Журналістика, публіцистика переміг Микола Рябчук за книгу Лексикон націоналіста та інші есеї.



У номінації Театральне мистецтво премію отримала Тамара Трунова, Наталка Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко та Валерія Ходос за виставу Погані дороги Київського академічного театру драмі і комедії на лівому березі Дніпра.



Зазначимо, що Шевченківська премія – найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до Дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

Нагадаємо, у Лондоні на 42-й церемонії нагородження Brit Awards-2022 оголосили лауреатів музичної премії. Британська співачка Адель здобула перемогу в трьох головних номінаціях.

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