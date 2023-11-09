Оголошено переможця премії Global Teacher Prize. До топ-10 потрапив український учитель
Переможцем Global Teacher Prize стала вчителька з Пакистану Ріфат Аріф. Водночас до топ-10 потрапив учитель української мови та літератури Артур Пройдаков
Про це повідомили на сторінці Global Teacher Prize у Facebook.
Ріфат Аріф, або сестра Зеф, відкрила школу у дворі власного будинку в 13 років, де безплатно вчила інших дітей. У 2006 році на її будинок напали через навчання дівчат. Через це сестрі Зеф навіть довелося на якийсь час поїхати з рідного села.
Церемонія нагородження Global Teacher Prize відбулася в межах 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Сестра Зеф отримала нагороду розміром $1 млн.
Global Teacher Prize - це світова щорічна премія для вчителів, які зробили видатний внесок у професію.
До десятки найкращих учителів увійшов Артур Пройдаков. Він народився в місті Кадіївка (нині це окупована частина Луганської області). У листопаді 2014 року був змушений покинути домівку через війну. Певний час працював на Сумщині в державній школі в місті Ромни, а потім — у школі MIDGARD у Києві. Після повномасштабного вторгнення організував курси української мови для переселенців, проводив уроки в межах Всеукраїнського розкладу, розповідав у закордонних та українських медіа про агресію Росії й значення вчительської роботи в умовах таких викликів. Автор уроків у Всеукраїнській школі онлайн.
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