Оголошено збір на Starlink

Кожна гривня має значення!

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Захисники роблять все щоб наблизити Перемогу, і їм дуже потрібен зв'язок. Starlink є в наявності. Щоб його якнайскоріше передати необхідно зібрати 20 000 грн.

Віримо, разом ми сила!