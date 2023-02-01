Оголошено збір на Starlink
Телеканал Еспресо оголошує збір коштів на Starlink для підрозділу, що його дуже потребує (з міркувань безпеки наших котиків ми не вказуємо їх дані)
Кожна гривня має значення!
5168 7456 1421 8615 ПриватБанк
5375 4115 0590 8868 МоноБанк
Захисники роблять все щоб наблизити Перемогу, і їм дуже потрібен зв'язок. Starlink є в наявності. Щоб його якнайскоріше передати необхідно зібрати 20 000 грн.
Віримо, разом ми сила!
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