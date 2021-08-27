ОГПУ просить суд заарештувати колишнього міністра Рудьковського

Про це повідомили у відомстві у коментарі Укрінформу.

“Прокурор Офісу генпрокурора подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу з нічного домашнього арешту на тримання під вартою колишньому народному депутату, підозрюваному у викраденні та катуванні екскерівника приватної газовидобувної компанії”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що ухвалили змінити запобіжний захід Рудьковському, оскільки він порушив умови дозволу прокурора на виїзд за кордон виключно до міста Відень Республіки Австрія з метою отримання медичної допомоги. Порушення було встановлено за результатом перевірки відомостей ЗМІ про те, що його помітили на території Князівства Монако.

Нагадаємо, 3 березня 2021 року Рудьковському повідомили про підозру у викраденні колишнього керівника ПрАТ "Нафтогазвидобування" Олега Семінського, який нині є народним депутатом від партії "Слуга народу". Пізніше суд йому обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

11 серпня ЗМІ повідомили, що Рудьковський замість лікування в Австрії перебуває в Монако. У ОГП пообіцяли перевірити цю інформацію і, в разі підтвердження, ініціювати посилення йому запобіжного заходу.

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