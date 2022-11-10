Про це розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Кожен населений пункт, який нами звільняється наразі – це, звісно, радість людей. Але все ж таки треба усвідомлювати, що звільнення населеного пункту – це комплекс великих заходів, зокрема пов'язаний з безпекою і особового складу підрозділів, які над цим працюють, і місцевих мешканців. Треба усвідомлювати, що ворог надто близько і б'є дуже потужно. Тому передчасно робити такі заяви, необхідно дочекатися моменту, коли заходи будуть виконані в повній мірі, і ми зможемо закріпитися. І тільки після цього офіційно повідомити про відповідну роботу", – сказала вона.

При цьому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону сказав, що обласний центр уже готує для Снігурівки гуманітарну допомогу.

Аналітики Deep State повідомили, що окупанти в ніч на 10 листопада втекли зі Снігурівки.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

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