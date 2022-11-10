ОК "Південь" про звільнення Снігурівки: Зарано робити заяви, необхідно закріпитись
Робити офіційні заяви про звільнення Снігурівки на Миколаївщині зарано, потрібно дочекатися закріплення там ЗСУ
Про це розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає УНН.
"Кожен населений пункт, який нами звільняється наразі – це, звісно, радість людей. Але все ж таки треба усвідомлювати, що звільнення населеного пункту – це комплекс великих заходів, зокрема пов'язаний з безпекою і особового складу підрозділів, які над цим працюють, і місцевих мешканців. Треба усвідомлювати, що ворог надто близько і б'є дуже потужно. Тому передчасно робити такі заяви, необхідно дочекатися моменту, коли заходи будуть виконані в повній мірі, і ми зможемо закріпитися. І тільки після цього офіційно повідомити про відповідну роботу", – сказала вона.
При цьому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону сказав, що обласний центр уже готує для Снігурівки гуманітарну допомогу.
- Аналітики Deep State повідомили, що окупанти в ніч на 10 листопада втекли зі Снігурівки.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.15Продаж 40.1
- Актуальне
- Важливе