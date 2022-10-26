Про це учасники гурту "Океан Ельзи" повідомили у Facebook.

Авторська адаптація пісні "Весна" гурту "Океан Ельзи" від французької Studio d'IKKEN стала спеціальним спільним проєктом французьких музикантів та ЮНІСЕФ Франція, мета якого – зібрати кошти для дітей України, які постраждали під час російського вторгнення.

Оригінальна пісня "ОЕ" була презентована гуртом наприкінці січня 2022 року за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення. Як розповідають українські музиканти, влітку до них звернулись французькі колеги зі Studio d'IKKEN з пропозицією створити нову версію композиції. Французькі митці називають цей проєкт актом солідарності з українським народом.

"Ми звернули увагу на пісню ОЕ з поетичною назвою "Весна", у якій згадуються видатні французькі митці Аполлінер, Верлен, Рембо. На жаль, весна 2022 року замість обіцянки оновлення принесла повномасштабну війну в Україну, яка шокувала всіх європейців, викликавши широкі рухи солідарності по всьому континенту. Ми долучились теж", - діляться музиканти Studio d'IKKEN.

Митці сподіваються, що "Vesna-Mirabeau" стане гімном солідарності з дітьми України і містком допомоги невинним жертвам війни.

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