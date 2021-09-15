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Оксана Муха везе "Найгарніші пісні України" у Маріуполь, Краматорськ та Сєвєродонецьк

15 вересня, 2021 середа
11:35
Культура Муха

Серія концертів володарки титулу "Голос країни" на сході України присвячена Дню Захисника України

У жовтні 2021 року Оксана Муха вперше завітає із сольними концертами з програмою "Найгарніші пісні України" у три міста на сході України: 14 жовтня – у Маріуполь (Драмтеатр), 15 жовтня – у Краматорськ (Палац культури), 16 жовтня – у Сєвєродонецьк (Драмтеатр). Цей невеликий тур відома українська співачка, заслужена артистка України, переможниця телепроекту "Голос країни" символічно присвячує Дню Захисника України. Організатор концертів – компанія BIGSHOW Agency. Партнер туру - ювелірна мережа "Камея".   

- Схід потребує української пісні як повітря, - каже Оксана Муха. – Усі мої виступи у містах сходу та півдня України лише укріплювали цю думку. Зізнаюся, концерти у Маріуполі, Краматорську та Сєвєродонецьку уже певний час були моєю мрією. Відчуваю на собі місію нести "Найгарніші пісні України" туди, де їх найбільше потребують. А це – саме ті міста, саме той край.  

Оксана Муха – українська співачка, переможниця 9-го сезону популярного телепроекту "Голос країни" у команді зіркового тренера Dan Balan. На телешоу виконавицю назвали "душею української пісні". "Так звучить душа України, так співає сама Україна", - казав її наставник, співак із Молдови зі світовою славою Дан Балан. Недарма, увесь свій переможний шлях у непростому телепроекті Оксана пройшла виключно з україномовною піснею, що стало прецедентом для талант-шоу.   

Ще задовго до перемоги у "Голосі країни" Оксана Муха стала володаркою Гран-прі І міжнародного конкурсу ім. Квітки Цісик (2011 р.), де її назвали "українською (або другою) Квіткою Цісик". "Квітка Цісик повернулась до нас голосом Оксани Мухи", – так влучно висловилася народна артистка, Герой України Ніна Матвієнко про молоду співачку. І недаремно – Оксана виростала на музиці Квітки та має її пісні у своєму репертуарі. Власне, на "Голосі країни" Муха відкрила Цісик для мільйонів нових слухачів і продовжила справу легендарної американської співачки українського походження. 

У репертуарі Оксани Мухи - твори різного формату: від стародавніх українських народних пісень і до сучасної авторської та експериментальної музики. Концертна програма "Найгарніші пісні України" об'єднала у собі пісні, які творять Україну та українців: "Два кольори", "Я піду в далекі роки", "Черемшина", "Ніч яка місячна", "Гуцулка Ксеня", "Шуміла ліщина"… Українські хіти будуть доповнені авторськими піснями, написаними за останні кілька років для Оксани Мухи: "Не забувай мене", "На маленькій планеті", "Ти знаєш, що ти людина"…  

 Мета Оксани Мухи проста і велична водночас - щоб українська пісня звучала і співалась у кожному українському домі. А ще, щоб через українську пісню світ відкривав собі Україну та українську націю. "Українська пісня – код української нації", - каже співачка. 
Концерти будуть проведені із дотриманням карантинних вимог МОЗ.

концерт
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