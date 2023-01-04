Порошенко з волонтерами готує на фронт нову партію побутових кунгів

Про це повідомив у Facebook Юрій Бірюков.

"Про Новий рік і лазню. Ні, не про фільм, де "герой" алкоголік псує життя оточенню. А про справжніх героїв – наш госпвзвод. Бо свято – не привід зупиняти роботу" – пише Бірюков.

"Одночасно в роботі зараз 7 банно-пральних кунгів. Їх дуже чекають, це в звичайному житті неможливо пояснити, ЯК їх чекають", – наголошує волонтер.

"Можна змиритися з душем у вигляді вологих серветок і терпляче розподіляти чисті футболки, запас яких не вічний. Але неможливо описати словами той кайф, коли ти відчуваєш на собі перші краплі гарячої води. І не описати той кайф перших секунд, коли після душу натягуєш на себе чисту форму", – пояснює Бірюков.

Вже кілька таких комплексів працюють на фронті. А перший Петро Порошенко привіз легендарній 25-й Повітряно-десантній бригаді, яка звільняла Ізюм.

"Це – унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті, тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті", – розповів Порошенко.

П’ятий президент також поділився світлинами із 79-ї Десантно-штурмової бригади – хлопці нещодавно теж отримали пересувну лазню.

"79 окрема десантно-штурмова бригада стоїть на важливих позиціях, не менш гарячих, ніж зараз у Бахмуті. Саме на тих позиціях підбили наші Шилди, і саме там зараз справжнісіньке пекло. Чи очікують військові на гарячих позиціях на бодай елементарний комфорт? Ні. Вологі серветки — це стандарт "комфорту" в таких умовах. І військові до цього звикли. Не жаліються", – констатує Порошенко.

"Ми придумали, як зробити неможливе можливим. Банні комплекси ми доставляли і будемо доставляти на фронт. Бо ж попит — шалений. Просто зараз у роботі виготовлення 7 таких комплексів. До речі, ще можна закинути на них ГО Справа Громад, а я докладу свою половину суми", – нагадав Петро Порошенко. Як відомо, благодійний Фонд Порошенка подвоює зібрані волонтерами кошти.

"Прості відчуття, прості емоції. Стоїть задача виготовити десятки банно-пральних контейнерів", – пише Юрій Бірюков.

Долучитися до підтримки ЗСУ можна за реквізитами:

Донат-платформа з сувенірами https://spgr.org.ua/uk/

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