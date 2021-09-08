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Головна війна з Росією Окупанти 4 рази порушили режим тиші в зоні ООС, Опитне обстріляли із заборонених мінометів 120 мм

Окупанти 4 рази порушили режим тиші в зоні ООС, Опитне обстріляли із заборонених мінометів 120 мм

8 вересня, 2021 середа
18:55
війна з Росією

На фронті зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами

Про це повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook.

У напрямку Опитного російські найманці застосували міномети 120-го калібру.

Неподалік Павлополя противник стріляв зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Широкиного росіяни вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У Луганській області безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування.

Втрат серед українського війська немає. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

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ЗСУ
російські війська
окупанти
обстріли
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