Окупанти 4 рази порушили режим тиші в зоні ООС, Опитне обстріляли із заборонених мінометів 120 мм
На фронті зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами
Про це повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook.
У напрямку Опитного російські найманці застосували міномети 120-го калібру.
Неподалік Павлополя противник стріляв зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі Широкиного росіяни вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У Луганській області безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування.
Втрат серед українського війська немає. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
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