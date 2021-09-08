Окупанти 4 рази порушили режим тиші в зоні ООС, Опитне обстріляли із заборонених мінометів 120 мм

Про це повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook.



У напрямку Опитного російські найманці застосували міномети 120-го калібру.



Неподалік Павлополя противник стріляв зі станкових протитанкових гранатометів.



У районі Широкиного росіяни вели вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів.



У Луганській області безпілотник окупантів перетнув лінію розмежування.



Втрат серед українського війська немає. ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

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