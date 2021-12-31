Окупанти анонсували спорудження в Криму нового військового полігону

Про це повідомляє сайт Міноборони РФ.



"У 2022 році кілька десантно-штурмових і артилерійських підрозділів буде переозброєно сучасною технікою, обладнано нові полігони "Синя Осока" в Іванівській області та "Старокримський" в Республіці Крим", - йдеться у повідомленні.



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Крім того, окупанти повідомили, що зосередилися на підготовці десантних підрозділів.



"Новий навчальний рік, що почався з 1 грудня поточного року у військах, проходить під девізом "ПДВ (повітряно-десантні війська - ред.) - війська тактичної раптовості та бойової ініціативи". Заходи бойової підготовки у новому навчальному році будуть проведені у рамках підвищення рівня тактичної підготовки з'єднань і військових частин. Основні зусилля будуть зосереджені підготовці військ до відпрацювання дій по всіх стратегічних напрямах", - повідомляє Міноборони РФ.



Загалом у 2022 році окупанти планують близько 100 заходів підготовки органів управління, у тому числі проведення командно-штабних навчань з усіма з'єднаннями та військовими частинами повітряно-десантних військ.

Нагадаємо, раніше окупанти в Криму провели навчання снайперів і підрозділів зв'язку та радіоелектронної боротьби.

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