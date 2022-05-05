Окупанти блокують виїзд із Херсонської області та в’їзд до неї, повертають назад навіть рейсові автобуси

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.



За його словами, російські солдати заблокували можливість виїжджати за межі Херсонщини, яку вони окупували.



"Останніми днями вони заблокували в’їзд та виїзд з області до Миколаєва та інших міст. Це велика проблема. Мова навіть йде не про гуманітарні коридори, ми розуміємо, що вони їх не дадуть. Вони зацікавлені, щоб у нас було гірше, - а це краще для них", - розповів Соболевський.



Крім того, кореспонденти “Суспільного” повідомляють, що військові РФ не випускають нікого і не впускають до окупованого Херсона, повертають назад навіть рейсові автобуси.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак впевнений, що росіяни не зможуть повторити кримський сценарій на Херсонщині, оскільки не мають підтримки серед населення. Ступак додав, що схожа історія була і на Донбасі у 2014 році. Однак, на думку експерта, з Херсонщиною такі дії РФ не спрацюють.