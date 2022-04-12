Окупанти частково блокують Харків та перегруповують підрозділи, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Окупанти перегруповують та переміщують підрозділи на Слобожанському і Донецькому напрямках. Щоб не допустити фіксації переміщення військової техніки у прикордонних областях РФ місцевими мешканцями, росіяни під виглядом високого рівня “терористичної загрози”, посилили адміністративно-поліцейський режим.



На Слобожанському напрямку ворог частково блокує Харкова. Окупанти руйнують житлові масиви Харкова (Дергачі та П’ятихатки).



В районі міста Ізюм окупанти перегрупували підрозділи та зосередили увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Для посилення угруповання у цей район перемістили окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил РФ.



На Донецькому напрямку ворожі війська застосовують авіацію і тактичні ракетні комплекси.Впродовж дня окупанти спробували, але не вдалось покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє.



На Сіверському напрямку проводять заходи оперативної та бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі. Окремі військові підрозділи цієї країни продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону.



На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію. Росіяни обстрілювали Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню.



В акваторіях Чорного та Азовського морів російські кораблі продовжують блокувати район ведення бойових дій та ведуть розвідку.



По всій території України залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України втрати військ РФ склали понад 19 600 військових, 1946 ББМ, 732 танки і 157 літаків.