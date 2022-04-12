Окупанти частково блокують Харків та перегруповують підрозділи, - Генштаб ЗСУ
Російські військові частково блокують Харків, застосовують авіацію на Донецькому напрямку та тривають бої за Маріуполь
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окупанти перегруповують та переміщують підрозділи на Слобожанському і Донецькому напрямках. Щоб не допустити фіксації переміщення військової техніки у прикордонних областях РФ місцевими мешканцями, росіяни під виглядом високого рівня “терористичної загрози”, посилили адміністративно-поліцейський режим.
На Слобожанському напрямку ворог частково блокує Харкова. Окупанти руйнують житлові масиви Харкова (Дергачі та П’ятихатки).
В районі міста Ізюм окупанти перегрупували підрозділи та зосередили увагу на утриманні понтонної переправи через річку Сіверський Донець. Для посилення угруповання у цей район перемістили окремі підрозділи 1-ї танкової армії збройних сил РФ.
На Донецькому напрямку ворожі війська застосовують авіацію і тактичні ракетні комплекси.Впродовж дня окупанти спробували, але не вдалось покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє.
На Сіверському напрямку проводять заходи оперативної та бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі. Окремі військові підрозділи цієї країни продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруської ділянки державного кордону.
На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати захоплену територію. Росіяни обстрілювали Миколаїв та Олександрівку із реактивних систем залпового вогню.
В акваторіях Чорного та Азовського морів російські кораблі продовжують блокувати район ведення бойових дій та ведуть розвідку.
По всій території України залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння.
- Нагадаємо, від початку повномасштабної війни проти України втрати військ РФ склали понад 19 600 військових, 1946 ББМ, 732 танки і 157 літаків.
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