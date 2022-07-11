Окупанти дедалі частіше дезертирують і відкрито не виконують накази, захисники України завдають їм втрат на всіх напрямках, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 понеділка, 11 липня.

"В підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню", - повідомляє Генштаб.

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні остаточного контролю над Луганською областю, спробах оточення угруповання Сил оборони у Донецькій області, утриманні сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом та блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

В напрямку Краснопілля наші воїни відбили черговий ворожий штурм та звели всі намагання окупантів просунутися нанівець. Крім того, українські військові змусили окупантів тікати після спроби ворожого наступу в напрямку Мар’їнки.

На Сіверському напрямку підрозділи противника залишаються в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Крім того, ворог обстріляв райони Карповичів та Миколаївки Чернігівської області та б'є зі ствольної і реактивної артилерії на Слов'янському напрямку.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування ЗСУ до державного кордону. Зокрема, окупанти стріляли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків у районах населених пунктів Харків, Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Коробочкине, Слатине, Прудянка, Нове, Рубіжне, Благодатне, Кутузівка, Золочів, Черкаські Тишки, Перемога, Питомник та Руська Лозова.

Ворог завдав ударів із озброєння вертольотів Ка-52 неподалік Леб’яжого, Верхнього Салтова та Прудянки. Біля Прудянки повітряну розвідку здійснював ворожий безпілотник.

"Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають бойові дії та готові до будь-яких змін оперативної обстановки", - підсумували в Генштабі ЗСУ.

Раніше, станом на 6:00 понеділка, 11 липня, Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили наступ росіян у напрямку Мар’їнки та штурм поблизу Краснопілля. Водночас наявні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському і Бахмутському напрямках.

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