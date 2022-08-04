Окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення, щоб повернутися до РФ, - Генштаб
Аби потрапити назад до Росії, окупаційні війська вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію рф, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я", - йдеться в повідомленні.
- Станом на ранок 4 серпня ворог веде наступальні дії в напрямку Новолуганське - Кодема й здійснив спробу наступу у напрямку Байрак - Гусарівка, бойові дії тривають. Також бої точаться на напрямку Олександрівка - Мар’їнка. А в частинах сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі проводиться перевірка бойової готовності.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.53
Купівля 38.53Продаж 39.65
-
EUR
Купівля 38.83Продаж 40.23
- Актуальне
- Важливе