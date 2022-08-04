Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію рф, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 4 серпня ворог веде наступальні дії в напрямку Новолуганське - Кодема й здійснив спробу наступу у напрямку Байрак - Гусарівка, бойові дії тривають. Також бої точаться на напрямку Олександрівка - Мар’їнка. А в частинах сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі проводиться перевірка бойової готовності.

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