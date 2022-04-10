Окупанти фальсифікують "досягнення" на війні проти України для отримання грошей, - СБУ

Про це свідчить розмова окупанта з дружиною, перехоплена СБУ.



"Командир подав документи, ніби я танк підбив, нах*й", - розповів окупант.



На питання дружини, як було на справді, він відповів, що танк не знищував. Росіянин додав, що за підбиту українську техніку виплачують гроші.



Коли дружина спитала про суму виплати, чоловік відповів: "Сто!".



"Таке враження, що суцільні фейки та брехня - національна ідея росіян", - зауважили в СБУ.



В українській спецслужбі зазначили, що росіяни обманюють увесь світ, говорячи про "денацифікацію" України, брешуть своєму населенню про відсутність втрат і успішність операції. Також військові брешуть таким же військовим.



"Упевнені, що танк, який вони нібито "підбили", невдовзі гостинно зустріне і цього вояку, і його командира", - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, родичі окупантів уже рахують, скільки їм дадуть на похорон своїх поки що живих військових.

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