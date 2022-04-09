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Окупанти готують диверсії на об'єкти транспортної інфраструктури Маріуполя та Ізюма, – Генштаб

9 квітня, 2022 субота
19:24
війна з Росією окупанти захопили

Російські військові зосередили зусилля в напрямку Маріуполя та Ізюма. У цих містах є висока ймовірність здійснення диверсій ворогом на об’єктах транспортної інфраструктури

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти нашої Держави. Ворог й надалі проводить підготовчі заходи з метою активізації наступальних дій на сході України для встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей", – йдеться в повідомленні. 

Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Там залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

Ворог також продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано.

На Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування міста Харкова.

"З метою прихованого пересування окупаційних підрозділів по території Харківської області ворог здійснює радіоелектронне придушення мереж стільникового зв’язку. З метою нарощування угруповання військ, з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника", – розповідають у Генштабі. 

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга. Намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області

  • Зеленський звернувся до світу на акції #StandUpForUkraine, де заявив, що російське керівництво не врахувало факт, що нападає на країну з найбільшою сміливістю – Україну.

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