Окупанти готують референдум у Токмаку, а освітян спокушають винагородою за викладання російською, – Генштаб

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 1 квітня, передає "Еспресо.Захід".

Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріли у запорізькому напрямку, кажуть у Генштабі.

Разом з тим окупанти не полишають ідеї запровадити навчальний процес у закладах освіти за своїми стандартами та російською мовою у квітні 2022 року.

"Освітянам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду. Також, окупанти продовжують робити спроби роздачі так званої "гуманітарної допомоги" місцевим мешканцям. При цьому вони привласнюють українську гуманітарну допомогу, що прибуває з міста Запоріжжя", - зазначили у Генеральному штабі.





У відомстві також повідомили, що у тимчасово зайнятому ворогом населеному пункті Щастя Луганської області усі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій, виявились марними, адже кваліфіковані фахівці залишили населений пункт.

А у Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Зокрема, працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім’ями, що перебувають на обліку у соціальних службах, та роздають так звану "гуманітарну допомогу".

"При відході з міста Буча російські окупаційні війська здійснили мінування цивільних споруд, об’єктів інфраструктури та ділянок місцевості у межах населеного пункту", - додали у Генштабі.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч загарбнику та проводять контратаки на окремих напрямках, звільняючи українські міста і села, наголошують у відомстві.

Нагадаємо, що у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини розміщено нібито поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

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