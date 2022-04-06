Окупанти маскують вибухові пристрої під іграшки та залишають їх на дитячих майданчиках, - Березенко
Боєць ТрО Київщини Ілля Березенко повідомив, що на Київщині йдуть розмінувальні роботи в населених пунктах, які були захоплені орками
Про це він розповів в етері Espreso TV
“Дуже багато заміновано звичайних побутових речей, приватних будинків, полів і територій. Тому представники ДСНС наполегливо просять українців, щоб вони звертали увагу на будь-які підозрілі предмети, викликали терміново ДСНС, саперів, усі відповідні служби. А до тих населених пунктів, до яких досі не дозволяють проїхати, просять не повертатися через те, що там ведуться активні роботи по розмінуванню. Час від часу чутно вибухи - це контрольовані детонації неразорвавшихся боєприпасів та мін, які всупереч Женевській конвенції понаставляли представники РФ”, - підкреслив Березенко.
Також він додав, що солдати держави-агресора розставляють цілий ряд різноманітних вибухових пристроїв, які націлені зокрема на дітей.
“Вони маскують їх під іграшки і залишають їх на дитячих майданчиках. Найбільше заміновано техніка, пральні машини, автомобілі, з цим треба бути неймовірно обережним. Особливо, якщо ви бачите, що ваше авто стоїть не на тому місці де ви його лишали, або воно відкрито, а ви пам‘ятаєте, що ви його закривали, чи бачите сліди злому. Також мінують вимикачі світла, на двері ставлять розтяжки. Фактично, будь-який побутовий предмет може виявитись замінований. Також представники армії держави-агресора мінують військовий інвентар для того, щоб знищити українських захисників, зокрема, магазини мінують до автоматів, зброю часто мінують. На це теж треба звертати увагу військовослужбовцям та бійцям тероборони”, - наголосив Березенко.
Нагадаємо, за тиждень переселенцям із Бучі Київської області можуть дозволити повертатися додому.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.58
-
EUR
Купівля 31.96Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе