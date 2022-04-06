Окупанти маскують вибухові пристрої під іграшки та залишають їх на дитячих майданчиках, - Березенко

Про це він розповів в етері Espreso TV

“Дуже багато заміновано звичайних побутових речей, приватних будинків, полів і територій. Тому представники ДСНС наполегливо просять українців, щоб вони звертали увагу на будь-які підозрілі предмети, викликали терміново ДСНС, саперів, усі відповідні служби. А до тих населених пунктів, до яких досі не дозволяють проїхати, просять не повертатися через те, що там ведуться активні роботи по розмінуванню. Час від часу чутно вибухи - це контрольовані детонації неразорвавшихся боєприпасів та мін, які всупереч Женевській конвенції понаставляли представники РФ”, - підкреслив Березенко.

Також він додав, що солдати держави-агресора розставляють цілий ряд різноманітних вибухових пристроїв, які націлені зокрема на дітей.

“Вони маскують їх під іграшки і залишають їх на дитячих майданчиках. Найбільше заміновано техніка, пральні машини, автомобілі, з цим треба бути неймовірно обережним. Особливо, якщо ви бачите, що ваше авто стоїть не на тому місці де ви його лишали, або воно відкрито, а ви пам‘ятаєте, що ви його закривали, чи бачите сліди злому. Також мінують вимикачі світла, на двері ставлять розтяжки. Фактично, будь-який побутовий предмет може виявитись замінований. Також представники армії держави-агресора мінують військовий інвентар для того, щоб знищити українських захисників, зокрема, магазини мінують до автоматів, зброю часто мінують. На це теж треба звертати увагу військовослужбовцям та бійцям тероборони”, - наголосив Березенко.



Нагадаємо, за тиждень переселенцям із Бучі Київської області можуть дозволити повертатися додому.

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