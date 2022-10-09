Окупанти масово вивозять свої сім'ї з Нової Каховки до Криму, - депутат облради Хлань
З тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині російські загарбники вивезли 12 автобусів зі своїми сім'ями до Криму
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у фейсбуці.
"Херсонщина. З Нової Каховки керівництво окупантів вивезло 12 автобусів зі своєю ріднею. Поки що в Крим. А чого це вони? Страшно?" - зауважив він.
За словами депутата, колаборанти нижчої ланки незадоволені, адже гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов заявляє, що все під їхнім контролем, а ЗСУ "вже понад 1,1 тис. квадратних км на Херсонському напрямку звільнили й не зупиняються".
- 7 жовтня українська авіація вдарила по пунктах розгортання російських ППО в районі Нової Каховки на Херсонщині.
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