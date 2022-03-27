Окупанти мінують територію України залповими дистанційними системами

Як повідомляє "Армія.Інфо", ворог застосовує все більше техніки, закопує все більше своїх солдатів та ракетно-бомбовими ударами намагається стерти з лиця землі українські міста, передає "Еспресо. TV".

Повідомляється, що окупанти вдаються до ще більш "віроломних способів ураження українців".

На цьому відео російські війська здійснюють залпи для масованого мінування української землі новітньою системою дистанційного мінування "Земледелие" в Харківській області. Ця система була вперше представлена на параді в 2020 році, а перші повідомлення про постачання у війська з’явились наприкінці 2020 — початку 2021 року.





Така інженерна система дистанційного мінування (ІСДМ) встановлює протипіхотні міни на відстані від 5 до 15 кілометрів. Вона встановлена на шасі Камазу, має броньовану кабіну та може встановлювати мінні поля за допомогою 50-ти 122мм напрямних дуже швидко. Це така собі РСЗВ, але замість вибуху ракети — встановлює багато дистанційних мін за одиницю часу. Достовірно невідомо, які саме міни були "розсипані" по Харківській області.

Для перезаряджання в комплексі існує ще схожа транспортно-заряджувальна машина для здійснення ще 50-ти залпів дистанційного мінування.

"Ворог не шкодує власних людей, як і українців, що можуть натрапити на такі мінні поля та зазнати пошкоджень. Вони розміщують засоби мінування неконтрольовано, на великі площі, незалежно від місця чи території здійснення бойових дій. Від таких дій російських військ страждають все більше цивільного населення та дітей, тому це важлива інформація для партизанського руху в тилу ворога – такі машини першочергово мають бути знищені чи захоплені!", - пише "Армія.Інфо".

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