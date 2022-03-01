Окупанти можуть мінувати покинуту бойову техніку, - Держспецзв’язку

Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України в Telegram,

"За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, в Сумській області ворог мине кинуту техніку! 28 лютого в районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. При спробі проникнення в неї загинув місцевий житель. Без необхідності не намагайтеся проникнути в покинуту ворожу техніку і не торкайтеся до залишених окупантом речей!"- сказано в повідомленні.





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