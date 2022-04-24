Окупанти на Харківщині встановлюють обладнання російського мобільного оператора та впроваджують розрахунок рублями, – Міноборони

Про це повідомило Міністерство оборони у Телеграм.



"Російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, начебто "це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів", а також, що "Харків вже майже окупований росіянами", – йдеться в повідомленні.



При цьому на окупованих територіях Харківської області загарбники встановлюють зв'язок російського мобільного оператора "Мегафон", запроваджують рублеві розрахунки та агітують місцевих виїздити до РФ за покупками товарів і ліків.



Однак попри окупацію та складну соціально-побутову сиутацію місцеві мешканці самоорганізовуються та розгортають широкий волонтерський рух.



"У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської "допомоги", – зазначило міністерство.



Волонтери у Куп’янському районі доставляють технічну воду для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.



Реакція окупантів на таку самоорганізацію українців – крайнє здивування.



"За їхніми словами: "В росії все було б по іншому. Ніхто б не займався волонтерством", – зазначають у Міноборони.



Нагадаємо, внаслідок обстрілів Харківщини 23 квітня троє людей загинуло та шестеро отримали поранення.