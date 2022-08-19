Окупанти на правобережжі Дніпра на Херсонщині - у вогневому мішку, деякі з них поодинці переправляються на лівий берег, - боєць ЗСУ Варченко
Іван Варченко, боєць ЗСУ, зазначив, що українські сили на Херсонщині з різних боків тиснуть угрупування ворога на правому березі, щоб змусити противника скласти зброю
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На Херсонщині зараз продовжується позиційна робота ЗСУ з оточення та блокування угрупування російських військ, яке знаходиться на правому березі Дніпра. Нагадаю, там від 15-20 тисяч російських вояків, які посилені 2,5-3 тисячами одиниць різної техніки. Це угрупування втратило з лівого берега Дніпра останні ланцюжки можливого постачання зброї, боєприпасів, живої сили та харчових запасів. Відповідно, вони перебувають у такому вогневому мішку і зараз робота ЗСУ полягає, щоб гарантовано забезпечити їх там перебування, тому ми тиснемо з різних сторін і створюємо обставини, які змусять противника скласти зброю", - прокоментував боєць ЗСУ.
Іван Варченко пояснив, що росіяни, у районі правого берега Дніпра Херсонщини й далі у частині на північ до Кривого Рогу, мають можливість лише поодинці долати Дніпро та переправлятися на лівий берег до своїх основних військ.
"Російські вояки вже роблять кроки з ознаками паніки, бо вже ввічливо стукають до осель херсонців і просять продати човника, таким чином намагаються забезпечити свою переправку на лівий берег", - додав Варченко.
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