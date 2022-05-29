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Головна війна з Росією Окупанти намагались штурмувати на Слов'янському напрямку, наступ не вдався і вони відступили, - Генштаб ЗСУ

Окупанти намагались штурмувати на Слов'янському напрямку, наступ не вдався і вони відступили, - Генштаб ЗСУ

29 травня, 2022 неділя
19:35
війна з Росією Слов'янськ

На Слов’янському напрямку ворог здійснював штурмові дії у районі сіл Пасіка та Богородичне. Успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у facebook.

Також окупанти вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів. Ворог намагається закріпитись на околицях Сєвєродонецька, вів штурмові дії у напрямку центру міста.

На Бахмутському напрямку ворог готується до штурмових дій, обстріляв населені пункти Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками та чотири ракетних удари. На Авдіївському і Курахівському напрямках ворог також інтенсивно обстрілював позиції наших військ.

Армія РФ вчергове планує форсування річки Сіверський Донець, вони поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Збройним силам України вдалось вивести окремі підрозділи противника за межі населеного пункту Лиман.

На Харківському напрямку окупанти задіяли ствольну та реактивну артилерію. Вели повітряну розвідку. Окрім того, завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на утриманні зайнятих рубежів та їх інженерному обладнанні. В районі Миколаєва загарбники переміщують резерви для відновлення втрачених позицій.

В акваторіях Чорного та Азовського морів залишаються кораблі Російської Федерації. Також противник блокує судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

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